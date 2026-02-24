Українські війська просунулися під Куп'янськом – ISW

Ситуація у районі Куп'янська. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, свідчать про те, що українська армія нещодавно просунулася на захід від села Голубівка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу російські війська атакували два рази.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території та вісім населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко