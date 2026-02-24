Армія РФ вдарила по Краматорську: дрони влучили по критичній інфраструктурі та у двір багатоповерхівки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

24 лютого о 02:55 російські війська FPV-дроном завдали удару по критичній інфраструктурі у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Об 11:30 FPV-дрон на оптоволокні влучив у двір багатоповерхівки у спальному районі міста. Внаслідок атаки пошкоджені будинок та автомобіль.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого окупанти вдарили по АЗС у Краматорську, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко