Пушилін заявив, що «якби не рішення Путіна, вже не було б Донбасу, який ми знаємо»: РФ за час війни зруйнувала десятки міст та сіл у регіоні

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: угруповання «ДНР»

Чотири роки тому Росія розпочала «спеціальну військову операцію» в Україні. Про це в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Пушилін назвав розв'язану Москвою війну «визвольною».



«Якби тоді президент Росії Володимир Путін не прийняв такого важливого рішення, того Донбасу, який ми з вами знаємо і любимо, вже не було б. «Київський режим» за підтримки своїх західних партнерів робив усе, щоб нас знищити», – сказав він.



Варто зазначити, що за час повномасштабної війни Росія зруйнувала десятки населених пунктів на Донбасі, зокрема міста Бахмут, Маріуполь, Покровськ, Авдіївка, Мирноград, Мар'їнка, Красногорівка, Курахове, Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Рубіжне та Попасна. За даними Донецької обласної прокуратури, за чотири роки російська армія знищила або пошкодила 78 953 об'єкти цивільної інфраструктури лише на Донеччині.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід ЗСУ з Донбасу розколе українське суспільство, а Путіна задовольнить лише на деякий час.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко