У ЗСУ відповіли, які частини Покровська та Мирнограда контролює українська армія

Ситуація у Покровську та Мирнограді. Фото: карта DeepState

Сили оборони України досі контролюють північні частини міст Покровськ та Мирноград Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



За його словами, зараз основні зусилля також кинуті на подавлення російських штурмів на північних околицях цієї агломерації, щоб не допустити її взяття «у клешні».



«Ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції. Основний тиск зараз відбувається у селі Гришине та місті Родинське, а також у північних районах та на околицях Мирнограда та Покровська», – зазначив Окішев.

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили про просування українських військ під містом Куп'янськ Харківської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко