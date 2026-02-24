У прокуратурі розповіли, скільки воєнних злочинів на Донеччині скоїла Росія за час повномасштабної війни

Наслідки російського удару по драмтеатру у Маріуполі. Фото: прокуратура

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну задокументували 68 540 фактів скоєння воєнних злочинів окупантами у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Згідно з офіційною інформацією, станом на 24 лютого російська армія вбила 4681 та поранила 8983 мирних жителя у регіоні.



Використовуючи різні види озброєння, загарбники знищили або пошкодили 78 953 об'єкти цивільної інфраструктури.



За фактами воєнних злочинів повідомили про підозру 49 окупантам. До суду вже направили обвинувальні акти щодо 35 із них, ще дві людини заочно засудили.

Нагадаємо, що голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив , що «якби не рішення голови Кремля Володимира Путіна, вже не було б Донбасу, який ми знаємо». Росія під час повномасштабної війни зруйнувала десятки міст та сіл у регіоні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко