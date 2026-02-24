Чотири роки повномасштабної війни: чим нам запам’ятався ще один рік боротьби та спротиву 

Українські військові повернулися з позиції в районі Костянтинівки. Ілюстративне фото: t.me/HolodniyYar_93ombr

Україна вистояла, попри запеклі бої на Донеччині, спроби ворога просунутися та масовані удари по енергетиці. За рік відбулися перші прямі переговори з РФ, шість раундів зустрічей і домовленості про обміни.

Додому повертаються військовополонені та цивільні, який захопили та утримували росіян.

Триває повернення тіл загиблих і депортованих дітей. Попри блекаути, евакуації та втрати — ми тримаємось.

Детальніше про те, чим запам'ятались 365 днів повномасштабного вторгнення.

Україна продовжує тримати оборону на найзапекліших ділянках фронту

За останні 12 місяців війни, за інформацією моніторингового проєкту DeepState, росіянам вдалось захопити трохи більше, ніж чотиритисячі квадратних кілометрів — це 0,70% території України.



Найбільш важкі бої — на Донеччині. А саме, у Покровсько-Мирноградській агломерації, на Сіверському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.



Сили оборони України також провели низку успішних контрнаступальних атак.



Згадаємо Добропільську операцію, коли ЗСУ ліквідували угруповання, яке прорвало оборону біля міста.



Або, операцію із зачисткою росіян у Куп’янську на Харківщині. Попри погрози та заяви лідера РФ Володимира Путіна про “захоплення” міста, на околицях побував президент України Володимир Зеленський, звідки записав відеозвернення.



Вже у 2026-му році ЗСУ знов контратакують. Зеленський в інтерв’ю агенству AFP заявив про 300 км² звільненої території на півдні, однак, не уточнюючи, де саме.

Перші за три роки прямі переговори з РФ

Після приходу до влади в США Дональда Трампа, активізувався переговорний трек.

В травні 2025-го року в Стамбулі пройшли перші прямі переговори української та російської делегацій щодо війни в Україні з весни 2022-го року.

Протягом року пройшли шість раундів, зокрема, за посередництва різних країн – Туреччини та США.

Черговий етап переговорів завершився без домовленостей щодо найважливіших питань.

Повернення полонених

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, протягом 2025-го року з російського полону повернули 2080 військових та 230 цивільних.



Вже у 2026-му році під час першого обміну полоненими повернули 157 українців — 150 військовослужбовців та сімох цивільних.

В межах репатріаційних заходів повернули десятки тисяч тіл загиблих захисників. Здебільшого рішення про їх повернення було узгоджене під час домовленостей у Стамбулі.



Також на підконтрольну Україні територію повернули вже 2000 українських дітей.



Цю цифру озвучив президент України Володимир Зеленський. Саме стільки дітей повернули з початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи Bring Kids Back UA.



Як зазначив омбудсман Дмитро Лубінець, за період із липня 2022 року по 16 лютого 2026 року:

419 дітей повернув Офіс Омбудсмана;

83 — за сприяння Держави Катар;

19 — за посередництва Першої Леді США.

«Ще понад 1,6 мільйона українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях — під тиском, пропагандою та спробами стерти їхню ідентичність. Кожен день у депортації чи окупації — це день втраченого дитинства, день без рідної мови, без родини, без безпеки», — зазначив Лубінець.

Сотні тисяч евакуйованих із зони бойових дій

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулєби, в Україні за 2025 рік на тлі безпекових загроз через війну евакуювали понад 130 тисяч людей.



З початку повномасштабного вторгнення тільки з прифронтової Донеччини було евакуйовано понад 1 335 000 жителів. З них близько 204 000 — діти та близько 47 300 — люди з інвалідністю.

Попри інтенсивні темпи евакуації на Донеччині, на території регіону, підконтрольному українській владі, залишаються близько 183 000 осіб, з яких 11 700 — діти, зазначили в Донецькій обласній державній адміністрації.

Найскладніша зима: обстріли енергетики та блекаути у містах України

Окупаційна армія, окрім обстрілів мирних місць дронами та ракетами, також намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру.



Зима 2025-2026 років стала особливо важкою — за даними ДТЕК, Україна втратила близько 70% своєї генеруючої потужності, а президент Володимир Зеленський заявив, що кожна електростанція в Україні була пошкоджена російськими атаками.



Для українців стало звичним жити за графіками відключень, коли світло по 3-4 години, без тепла в домівках, і скільки радощів, коли з’являється світло. Але, попри ці складнощі, українці не здаються.

Попри всі складнощі — ми вистояли ще один рік. Україна стоїть, на фронті наші захисники тримають оборону.



Сьогодні ми опинились в одній з найстрашніших віх в нашій історії, однак, після найтемнішої ночі, завжди настає світанок.



Українські військові 1460 днів тримають оборону. Колись «Київ за 3 дні» на російському телебаченні перетворився на довготривалу війну, що триває довше, ніж так звана «Велика вітчизняна війна».

Автор: Олексій Гайдарій, випусковий редактор СММ-відділу Новин Донбасу