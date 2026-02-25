Сили ППО збили 95 БПЛА

ППО збила 95 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 25 лютого запустила 115 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 95 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 25 лютого (з 18:30 24 лютого) противник атакував 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів напрямків: Брянськ, Курськ, Донецьк, близько 60 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила 95 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучення 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 24 лютого запустила ракету та 133 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

