РФ вдарила по Запорізькій області: є загиблі, травмовано дитину

Росіяни атакували Запорізьку область. Фото: ДСНС

У Запорізькій області у вівторок, 24 лютого, внаслідок авіаційних ударів загинули 4 особи, травмовано дитину. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, росіяни близько 10-ї вечора завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району.



«Внаслідок ударів за однією адресою зруйновано житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей», — йдеться у повідомленні.





Також зафіксовано пошкодження ще одного житлового будинку, рятувальники вилучили тіло однієї людини. Травми отримала дитина. Крім того, вибуховою хвилею та уламками на місцях пошкоджені поряд розташовані споруди.



Раніше ми писали, що 24 лютого о 02:55 російські війська FPV-дроном завдали удару по критичній інфраструктурі в місті Краматорську Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

