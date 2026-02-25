«АТЕШ» заявив про операцію проти ППО в Підмосков’ї

Представники руху «АТЕШ» заявили про свою діяльність на території Москви напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
У повідомленні зазначається, що агенти руху продовжують роботу на території Російської Федерації, зокрема в Москві та Московській області.
Фото: АТЕШ
До четвертої річниці повномасштабної війни представники «АТЕШ» оприлюднили відеоматеріал про одну з операцій, проведених у 2024 році.
За їхніми твердженнями, один агент руху знищив станцію супутникового зв’язку «Ливень», що, за оцінкою учасників руху, призвело до порушення координації систем протиповітряної оборони Москви.
Як ВСІ ОДИН агент #АТЕШ послабив ППО РФ у Московській області? pic.twitter.com/olJXyBa3uv— АТЕШ (@AteshOrg) February 24, 2026
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
