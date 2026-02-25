Зміни руху поїздів 25 лютого: дані УЗ

Фото: УЗ

За повідомленням національного перевізника «Укрзалізниця», станом на 25 лютого в окремих регіонах діють тимчасові зміни в організації руху поїздів.

Харківська та Донецька області

Від станції Лозова в напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано очікує на пересадку пасажирів із Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Херсонська область

Моніторингові групи «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовується з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирам рекомендують стежити за сповіщеннями у застосунку «Укрзалізниці» та за оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумська та Чернігівська області

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Запоріжжя

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування поїздів до та зі станції Дніпро-Головний. Обмеження стосуються таких рейсів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів;

№6 Ясіня — Запоріжжя;

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.



Сполучення між містами Дніпро та Запоріжжя переважно забезпечується автобусними трансферами.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»