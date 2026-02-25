На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА

«Зарниця» у школі окупованої Луганщини. Фото: угруповання «ЛНР»

В окупованій Луганській області школярів з семи років вчитимуть стріляти та керувати БПЛА. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, мілітаризацію дітей окупанти намагаються приховати за декораціями так званої гри «Зарниця».



«Тепер до неї допускають учасників віком від семи до 23 років. Вони змагатимуться у вогневій підготовці та управлінні безпілотниками, виявлятимуть кращого штурмовика та сапера», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині у 43 школах відкриті класи зі спеціалізованою підготовкою до війни.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко