Спальний район Краматорська уночі потрапив під російський обстріл

У середу вночі, 25 лютого, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою дрону. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«Опівночі російський БПЛА «Молнія-2» влучив у багатоповерхівку в одному зі спальних районів міста», — йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що 24 лютого о 02:55 російські війська FPV-дроном завдали удару по критичній інфраструктурі у місті Краматорськ Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
