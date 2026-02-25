Спальний район Краматорська уночі потрапив під російський обстріл

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

У середу вночі, 25 лютого, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою дрону. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Опівночі російський БПЛА «Молнія-2» влучив у багатоповерхівку в одному зі спальних районів міста», — йдеться в повідомленні.



Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що 24 лютого о 02:55 російські війська FPV-дроном завдали удару по критичній інфраструктурі у місті Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

