ДТП біля Львова за участі прокурора: загинула дитина

Фото: ДБР

За попередніми даними, близько 19:00 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району автомобіль під керуванням 25-річного прокурора Шептицької окружної прокуратури Львівської області здійснив наїзд на двох неповнолітніх, які переходили проїзну частину по пішохідному переходу.



Про це повідомляють працівники Державного бюро розслідувань, які виїхали на місце дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок наїзду 14-річна дівчинка загинула на місці події.

Фото: ДБР

«Її 10-річного брата госпіталізовано до медичного закладу. Під час перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння відповідних ознак не виявлено», - йдеться у заяві ДБР.



Про причетність до ДТП прокурора Шептицької окружної прокуратури Львівської області також повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі. Досудове розслідування триває.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»