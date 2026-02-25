РФ зруйнувала заклад освіти на Дніпропетровщині

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак зруйновано заклад освіти та пошкоджено житловий будинок. Про це повідомили у звіті Міністерство внутрішніх справ України.



За інформацією від Міністерства внутрішніх справ України, у Синельниківському районі російські війська атакували Маломихайлівську та Покровську громади.



Унаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок і заклад освіти. У Нікопольському районі під ударом перебувала Покровська громада.

Фото: ДСНС

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що російські війська здійснили атаки безпілотниками та артилерією по двох районах області. Унаслідок обстрілів травмовано чоловіка. Дані щодо масштабів руйнувань уточнюються.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»