Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
З'явилося відео удару української ракети «Фламінго» по військовому заводу в Удмуртії
25 лютого 2026, 11:32

З'явилося відео удару української ракети «Фламінго» по військовому заводу в Удмуртії

Момент удару ракети «Фламінго» по військовому заводу в Удмуртії. Фото: кадр із відео Момент удару ракети «Фламінго» по військовому заводу в Удмуртії. Фото: кадр із відео

20 лютого завдали ракетного удару по виробничому цеху АТ «Воткінський завод» у місті Воткінськ Удмуртія РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна», опублікувавши відео «прильоту» ракети.

Пошкоджений виробничий цех №22.

Для атаки використовувалися українські крилаті ракети «Фламінго».

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ підтвердили удар ракетами «Фламінго» по «Воткінському заводу», внаслідок чого виникла пожежа. Завод виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети «Ярс», балістичні ракети для підводних човнів та ОТРК «Іскандер», а також ракети «Кинджал».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Удмуртія
Інше
Війна ракетний удар відео завод Ракета Фламінго
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
16:15
Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області
15:44
ЗСУ вразили на окупованій Донеччині пункти управління та склади боєприпасів росіян
14:56
Акція спротиву відбулася в окупованих містах від Донецька до Ялти
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
15:20
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
13:54
Кремль заганяє людей в окупації в Max
12:45
Два безпілотники атакували нафтобазу в Луганську
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
18:39
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
12:13
Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів
20:05
У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій
19:37
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18:53
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі
17:15
Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ
усі новини
09:17
Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
08:58
РФ вдарила по енергооб’єкту на Одещині
08:41
За добу російських обстрілів на Донеччині поранено трьох мирних жителів
08:17
Митрополита Арсенія звільнили з-під варти у залі суду
22:41
Зеленський обговорив з Трампом двосторонні переговори та перехід на рівень зустрічі за участю РФ
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
20:58
DeepState зафіксував просування армії РФ у Краматорському районі
20:08
Діти українських захисників прибули до Азербайджану для реабілітації
19:41
Підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова затримали у Німеччині
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
18:23
Україна — серед країн, де 2025 року загинули представники ЗМІ
17:46
У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація
17:08
Україна звернулася до МКС через систематичні удари по енергетиці
17:06
Ще 3 людей поліція евакуювала з прифронтової Дружківки
17:04
МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську
17:02
У ЗСУ розповіли, яку тактику використовує російська армія у боях за Мирноград
16:46
Українські пілоти дронів знищили «Град», бронетехніку та позиції БПЛА російських військ на Лиманському напрямку
16:25
На Запорізькому фронті точаться бої за кожен дім
15:45
У Британії відкрили перший український оборонний завод
15:41
Російська армія накопичується в окупованому Сіверську та Серебрянському лісі – ЗСУ
15:29
СБУ затримала двох полковників
14:59
У прокат вийде фільм про українських енергетиків «Останній Прометей Донбасу»
14:34
Російські дрони атакували Краматорськ: виникла пожежа
14:24
У мережі показали відео знищення складу з 10 000 FPV-дронів РФ
13:58
Російський дрон вдарив по Слов'янську
13:53
Верховна Рада ухвалила закон про соцзахист військових
13:37
Співробітники ДСНС врятували жінку з 10-метрового колодязя у Краматорському районі
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
12:37
Прикордонники показали кадри всередині зруйнованої Костянтинівки
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
26 лютого, 09:17
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації» ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
25 лютого, 19:11
Фото: Національна поліція України У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація
25 лютого, 17:46
Авіаудар по групі військ РФ, розміщеної в багатоповерхівці Степногірська. МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську
25 лютого, 17:04
Удар по російському РСЗВ «Град» на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили «Град», бронетехніку та позиції БПЛА російських військ на Лиманському напрямку
25 лютого, 16:46
Окупований Сіверськ та Серебрянський ліс. Фото: карта DeepState Російська армія накопичується в окупованому Сіверську та Серебрянському лісі – ЗСУ
25 лютого, 15:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір