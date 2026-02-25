З'явилося відео удару української ракети «Фламінго» по військовому заводу в Удмуртії

Момент удару ракети «Фламінго» по військовому заводу в Удмуртії. Фото: кадр із відео

20 лютого завдали ракетного удару по виробничому цеху АТ «Воткінський завод» у місті Воткінськ Удмуртія РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна», опублікувавши відео «прильоту» ракети.



Пошкоджений виробничий цех №22.



Для атаки використовувалися українські крилаті ракети «Фламінго».

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ підтвердили удар ракетами «Фламінго» по «Воткінському заводу», внаслідок чого виникла пожежа. Завод виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети «Ярс», балістичні ракети для підводних човнів та ОТРК «Іскандер», а також ракети «Кинджал».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко