Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини, багато руйнувань

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

За 24 лютого ЗС РФ завдали 1 406 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебувало 6 населених пунктів, зруйновано 22 цивільні об'єкти, з них 14 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



По Дружківці росіяни вдарили тричі, зокрема бомбами «КАБ-250», двоє людей постраждали, пошкоджено 10 приватних будинків.



Внаслідок влучення FPV-дрону поранено одну людину в Осиковому.



Росіяни дронами атакували Краматорськ, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, АЗС, критичну інфраструктуру, цивільне авто.





Також після півночі відбувся ще один удар, пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.



У Слов'янську зафіксовано три влучення, без постраждалих та руйнувань.



Крім того, надійшла інформація про те, що 23 лютого FPV-дрон вдарив по цивільних. Загинула 66-річна жінка, двоє чоловіків зазнали поранень.



Раніше ми писали, що 24 лютого о 02:55 російські війська FPV-дроном завдали удару по критичній інфраструктурі в місті Краматорську Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

