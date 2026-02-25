Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Полк «Скеля» показав евакуацію поранених на НРК
25 лютого 2026, 11:55

Полк «Скеля» показав евакуацію поранених на НРК

Евакуація штурмовиків ЗСУ. Евакуація штурмовиків ЗСУ.

У мережі оприлюднено відео евакуації поранених військовослужбовців із передових позицій за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Кадри опублікував 425-й окремий штурмовий полк «Скеля».

Як зазначають військові, для оператора наземного роботизованого комплексу маршрут становив десятки кілометрів і вимагав тривалої концентрації. Для техніки це стало випробуванням на надійність.

За словами операторів, складність евакуації наземними роботизованими комплексами пов’язана з пошкодженнями доріг унаслідок ударів керованими авіабомбами, мінометними обстрілами та реактивними системами залпового вогню.

«Також ворогом здійснюється постійна аеророзвідка із застосуванням безпілотників, що ускладнює заїзд до населених пунктів, які тимчасово перебувають під контролем російських сил», - пояснюють оператори.

Місія тривала від п’яти до шести годин. Упродовж цього часу роботизований комплекс евакуював поранених військовослужбовців із лісосмуг. Під час руху з позицій транспорт додатково забрав ще одного пораненого українського бійця.

На зворотному шляху наземний роботизований комплекс (НРК) наїхав на саморобний вибуховий пристрій (СВП), унаслідок чого втратив три з восьми коліс. Проте евакуація поранених завершилась успішно.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

