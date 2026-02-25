«Створили плацдарм»: українські війська провели наступ та повернули під контроль важливі позиції на Запоріжжі – ГУР

Наступ української армії в районі Степногірська. Фото: кадр із відео

Спецпідрозділ «Артан» ГУР реалізував комплексну операцію та провів низку успішних наступальних дій у районі селища Степногірськ Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



За даними ГУР, під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб ЗС РФ утримати позиції методом «м'ясних штурмів» спецпризначенці у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями та значно покращили тактичне положення на цій ділянці фронту.



«У рамках операції знищені передові штурмові групи російської армії, уражені об'єкти зосередження живої сили та техніки противника, ліквідовані десятки окупантів. Важливою складовою операції стало перерізання ключових «логістичних артерій» противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними. Удари по логістиці та вузлах зв'язку російських окупантів зараз унеможливлюють їхні штурми на цьому напрямку», – сказали у воєнній розвідці.



Командир спецпідрозділу «Артан» Віктор «Титан» Торкотюк зазначив, що проведені наступальні дії дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки Степногірська та остаточного вибиття ворога.



«Метою українських захисників залишається усунення загрози прориву противника на околиці Запоріжжя. Операція продовжується. Ефективність наступальних дій під Степногірськом зумовлена ​​високим рівнем злагодженості задіяних в операції складових: штурмові групи працюють за підтримки розрахунків важких ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу», – додав Торкотюк.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території та вісім населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко