РФ випустила понад 10 тис. дронів за два місяці

Безпілотник РФ пролітає над містом, де встановлюють антидронові сітки.

За майже два місяці 2026 року Російська Федерація застосувала 10 815 безпілотників, що майже відповідає загальній кількості за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 11 644 дрони. Про це повідомили на United24 — офіційній платформі збору коштів України для проєкту «Захист неба».

Кількість випущених БПЛА РФ з початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією від United24, 2025 рік став рекордним за кількістю запущених дронів — 61 723. У порівнянні з 2024 роком кількість пусків зросла більш ніж у п’ять разів.



Статистика за 2022–2026 роки свідчить про зростання обсягів виробництва безпілотників і збільшення інтенсивності їх застосування.

Все робиться по дещо можливо, але для цього потрібно створити безпечні умови для робочих. pic.twitter.com/b11oMRlcqe — Melchior (@MrNobodyMa90353) February 4, 2026

Водночас за даними від Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби противник завдав 83 авіаційних ударів та скинув 220 керованих авіаційних бомб.



Крім того, було застосовано 5 964 дрони-камікадзе та здійснено 3 293 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, із них 136 — із реактивних систем залпового вогню.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»