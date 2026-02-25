Прикордонники показали кадри всередині зруйнованої Костянтинівки

Костянтинівка. Фото: кадр із відео

Прикордонник з позивним «Абонент» разом з побратимами йде по зруйнованому місту Костянтинівка Донецької області. Про це заявили у пресслужбі Державної прикордонної служби України, опублікувавши відповідне відео всередині міста.



За словами прикордонників, ці кадри – не просто фіксація руйнувань.



«Це свідчення того, якою ціною тримається напрямок», – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, що 24 лютого російська армія поранила трьох жителів Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко