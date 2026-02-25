ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму

Ураження Панцир-С1.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у ніч на 25 лютого 2026 року завдали ударів по позиціях протиповітряної оборони РФ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили на офіційному інформаційному ресурсі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



За наданою інформацією, підрозділи Middle strike уразили зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф» та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».



У результаті вогневого ураження підтверджено знищення пускової установки С-400, радіолокаційної станції 92Н6Е, а також інших елементів цієї системи.



Зазначається, що «Панцир-С1», який забезпечував прикриття позицій протиповітряної оборони РФ від засобів повітряного нападу на малих і середніх висотах, знищено.







Раніше на тимчасово окупованій території Криму, в районі селища Кача, також був успішно знищений зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»