Верховна Рада ухвалила закон про соцзахист військових

Верховна Рада України ухвалила закон №13646, який посилює соціальний захист військовослужбовців базової військової служби та членів їхніх сімей. Закон забезпечує збереження робочого місця та зарплати, виплати компенсацій за невикористані відпустки, соціальний та пенсійний захист, а також матеріальну підтримку родин у разі поранення або загибелі військовослужбовця.
За словами військової кореспондентки Юлії Кирієнко, парламент з другої спроби проголосував закон про соціальний захист військових.
«Максимальна сума одноразової допомоги для родин військових, які вважалися зниклими безвісти, тепер становить 15 млн грн і включає зарплату за період, поки воїн мав статус зниклого. Раніше виплати складали 100 тис. грн на місяць, а після визнання загиблим — 15 млн грн у вигляді одноразових і щомісячних виплат», - зазначила вона.
Закон гарантує військовим:
грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення;
відпустки за сімейними обставинами, лікування та реабілітацію за рішенням ВЛК;
безоплатне проживання, проїзд і поштовий зв’язок;
після повернення зі служби — право на попередню посаду, допомогу в розмірі середньої зарплати, професійну адаптацію, повноцінний страховий та трудовий стаж, щорічну відпустку, місце в черзі на житло та відновлення в навчальному закладі.
Окрім цього, 25 лютого 2026 року Верховна Рада ухвалила закон №13037 про внесення змін до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ для вдосконалення механізмів дисципліни та запобігання дискримінації і сексуальним домаганням.
За рішення проголосували 276 народних депутатів, проти — 0, утрималися — 0, не голосували — 42.
