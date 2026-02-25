Російський дрон вдарив по Слов'янську

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

У середу, 25 лютого, російські окупанти завдали удару Слов'янську Донецької області. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Близько 11:00, місто зазнало ворожого обстрілу БПЛА «Гранат-4». Влучання у приватний сектор», — зазначив він.



За словами Ляха, пошкоджено щонайменше 5 будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях