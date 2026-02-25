У мережі показали відео знищення складу з 10 000 FPV-дронів РФ

Логістичний об’єкт із FPV-дронами РФ після удару.

У мережі поширили відео дорозвідки боєм після знищення складу з 10 тисячами російських FPV-дронів та 10 одиниць техніки. Запис опубліковано у Telegram-каналі Ptashka Drones.

Склад із 10 000 російських FPV-дронів після ураження.

В описі до відео зазначено, що це результат роботи підрозділу, який застосовує FPV-дрони на оптоволокні з дальністю ураження до 50 км.



Автор каналу Special Kherson Cat у мережі X повідомив, що на відео показано наслідки ураження великого російського логістичного центру оптоволоконними FPV-дронами. За його інформацією, використана модель виробництва Ptashka Drones оснащена 50-кілометровим кабелем.

Той самий великий російський логістика hub після того, як був забитий fiber-optic FPV drones. The FPV модель використовується, виготовлена з Ptashka Drones, є оснащена 50-км фібер-оптичний cable. https://t.co/AKZyEPjEkx pic.twitter.com/GFXxDuh40w — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 25, 2026

За наявними даними, за майже два місяці 2026 року Російська Федерація застосувала 10 815 безпілотників. Це майже дорівнює загальній кількості за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 11 644 дрони.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»