У прокат вийде фільм про українських енергетиків «Останній Прометей Донбасу»

«Останній Прометей Донбасу» покажуть у кінотеатрах України

З 26 лютого в українських кінотеатрах відбудеться показ документального фільму «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Стрічка розповідає про енергетиків, які під обстрілами працювали на Курахівській теплоелектростанції.



Режисер Антон Штука провів на Курахівській ТЕС понад два роки, з 2023 по 2025 рік, описуючи роботу енергетиків, які перебували під постійними обстрілами за 10-15 кілометрів від лінії фронту. Стрічка відкриває закулісність української енергетики: роботу під обстрілами, постійні ризики, відновлення світла в умовах блекаутів та людей, які тримали систему живої.







На сьогоднішній день Курахівська ТЕС зупинена та знаходиться під окупацією, це не історія з архівів — це те, що відбувається прямо зараз на українських електростанціях. «Останній Прометей Донбасу» фіксує реальність, в якій сьогодні працює енергетика країни.

