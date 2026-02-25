СБУ затримала двох полковників

Співробітники Служби безпеки України затримали двох полковників, причетних до масштабної корупційної схеми під час будівництва фортифікаційних споруд на стратегічних об'єктах.

За матеріалами слідства, фігуранти організували механізм присвоєння державних коштів, виділених на посилення захисту ключових об'єктів Сил оборони, у тому числі оперативних аеродромів. Йшлося про будівництво збірно-розбірних арочних укриттів для авіації.



Встановлено, що у травні 2025 року на ці цілі держава виділила 1,4 млрд гривень. Проте проведені перевірки показали: проєктна документація не відповідала вимогам безпеки, самі укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була штучно завищена.



Незважаючи на виявлені порушення, підрядним організаціям почали перераховувати авансові платежі. Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату бюджетних коштів, посадові особи, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн. гривень.



Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» — під час передачі їм 320 тисяч доларів США. На даний час готується повідомлення про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі і перевищенні військовою службовою особою службових повноважень.



Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, йдеться про командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаніченка.



«Вони організували розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для аеродромів. Тобто грошей, які мали йти на оборону!» — наголосив Гончаренко.

Фото: Служба безпеки України

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»