Російська армія накопичується в окупованому Сіверську та Серебрянському лісі – ЗСУ

Окупований Сіверськ та Серебрянський ліс. Фото: карта DeepState

Війська Росії постійно намагаються збільшувати свій наступальний потенціал, накопичуючись в окупованому місті Сіверськ та Серебрянському лісництві. Про це повідомили у пресслужбі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ.



За словами військових, тактика наступу окупантів не змінилася.



«Щоденно росіяни намагаються інфільтруватися малими групами у міжпозиційний простір підрозділів бригади, висуваючись у темний час доби, використовуючи «дрони-поводирі», погані погодні умови та маскувальні засоби, щоб залишатися непоміченими. Збільшується також кількість ворожих ударних та розвідувальних БПЛА, які ускладнюють логістику, завдаючи ударів по шляхах сполучення Сил оборони України. У більшості це «дрони-ждуни» та баражуючі «Молнія» і «Ланцет». Також фіксуються випадки дистанційного мінування протитанковими та протипіхотними засобами», – розповіли у 81-й ОАЕМБр.

Нагадаємо, що Сили оборони України провели наступ та повернули під контроль важливі позиції на Запоріжжі, бійцям вдалося створити плацдарм.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко