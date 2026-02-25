У Британії відкрили перший український оборонний завод

Комплекс компанії Ukrspecsystems.

У Великій Британії розпочинає роботу перший український оборонний завод — виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems. Про це на сторінці у Facebook повідомив Валерій Залужний, який обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Комплекс компанії Ukrspecsystems.

За його інформацією, запуск виробництва за межами України пов’язаний із необхідністю забезпечення безперервності роботи підприємств в умовах воєнних ризиків. Інженерний центр та експертиза залишаються в Україні, а виробництво інтегрується в оборонний сектор Великої Британії.

Комплекс компанії Ukrspecsystems.

Проєкт передбачає розширення промислової співпраці між державами та формування спільної виробничої бази у сфері безпеки.



Очікується, що це сприятиме довгостроковому плануванню для української сторони та посиленню оборонної індустрії Великої Британії, зокрема через створення робочих місць і використання технологій, перевірених у сучасних бойових умовах.