На Запорізькому фронті точаться бої за кожен дім

На Запорізькому напрямку тривають запеклі бойові дії після масованої атаки Збройних сил України на ділянці між Приморським та Новояковлівкою.



За даними Military analytics, за підсумками атак 16 лютого українським підрозділам вдалося просунутися на північній околиці Приморського. У центральній частині населеного пункту зберігається украй складна тактична ситуація.



Її аналітики описують як «шаровий пиріг»: позиції протиборчих сторін нерідко знаходяться через один-два будинки, що робить лінію фронту розмитою та нестабільною.



Піхотні підрозділи Сил оборони, які раніше зуміли прорватися в Плавні, були відтіснені. Більш того, ЗС РФ змогли відновити сухопутне сполучення з групами, які раніше виявилися частково відсунутими в районі Приморського.

Водночас Сили оборони посилили свою присутність у Степногірську, а також вибили російські підрозділи з Лук'янівського, що вказує на спроби ЗСУ розширити зону тиску на інших ділянках Запорізького напрямку та створити нові точки напруги вздовж лінії фронту.

Скріншот: Military analytics

Нагадаємо, війська РФ постійно намагаються збільшувати свій наступальний потенціал, накопичуючись у місті Сіверськ та Серебрянському лісництві.

