МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську

Авіаудар по групі військ РФ, розміщеної в багатоповерхівці Степногірська.

Український винищувач МіГ-29 завдав високоточного удару керованою авіабомбою AASM HAMMER по багатоповерховій будівлі, де, за наявною інформацією, перебувала група російських військових. Про це повідомили у блозі пілотів Повітряних сил Збройних сил України «Соняшник».

Місце удару авіабомбою AASM HAMMER по військах РФ в багатоповерховій будівлі Степногірська.

У повідомленні зазначено, що модернізовані літаки МіГ-29МУ1 застосовуються для ураження живої сили противника, зокрема у підвальних приміщеннях будівель на території Запорізької області.



За даними WarArchive, удар було завдано по позиціях російських підрозділів у селищі Степногірськ Запорізької області протягом минулих вихідних.



Водночас, за інформацією аналітичного проєкту DeepState, західна та південно-східна частини Степногірська перебувають під контролем військ Російської Федерації, тоді як решта населеного пункту розташовується у так званій «сірій зоні».

За даними DeepState, захід та південний схід Степногірська контролюються військами РФ.

Крім того, спецпідрозділ «Артан» у структурі Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив про проведення комплексної операції та низки наступальних дій у районі цього населеного пункту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»