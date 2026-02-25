Україна звернулася до МКС через систематичні удари по енергетиці

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про скерування до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційного повідомлення щодо систематичних атак Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України в період з липня 2025 року по лютий 2026 року.



Як зазначив Кравченко у Facebook, удари організовувалися вищим військово-політичним керівництвом РФ і торкнулися практично усіх типів об'єктів енергетики у більшості регіонів країни.



Атаки проводилися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування.



«Їх інтенсивність перевищує сумарні показники попередніх періодів масованих атак — з жовтня 2022 року до березня 2023 року та з березня 2024 року до березня 2025 року», — підкреслив Генпрокурор.



Пошкодження, за даними відомства, охопили весь технологічний ланцюжок енергосистеми — від об'єктів генерації до магістральної передачі та розподілення електроенергії. Під ударами опинилися ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та розподільчі мережі.

Кумулятивний ефект обстрілів, посилений погодними умовами, зробив цю кампанію особливо руйнівною. Внаслідок атак на енергетичні об'єкти за зазначений період, за офіційними даними, загинули 11 мирних жителів, ще 68 отримали поранення.



«Офіс прокурора МКС поінформований про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетних підрозділів Збройних сил Росії та представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати накази», — заявив Кравченко.

За його словами, повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення звинувачень щодо російських чиновників, які вже перебувають у полі зору прокурора МКС, а також для виявлення інших осіб, причетних до злочинів, які підпадають під юрисдикцію суду.



Збір та систематизація доказової бази продовжуються.

Фото: Генеральний прокурор України

Нагадаємо, за майже два місяці 2026 року РФ застосувала 10 815 безпілотників, що майже відповідає загальному показнику за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 11 644 дрони.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»