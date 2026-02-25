Ще 3 людей поліція евакуювала з прифронтової Дружківки

Поліція вивезла мешканців із Дружківки. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Біля янголи» евакуювали з Дружківки Донецької області трьох маломобільних людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що з прифронтового міста поліція вивезла чоловіка та двох жінок, від 55 до 80 років. Вони зможуть побачити рідних та отримати необхідну медичну допомогу.





Евакуація триває щодня.



Раніше ми писали, що 20 лютого евакуаційний підрозділ поліції «Білий янгол» вирушив на евакуацію мирного населення на Харківщині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

