У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація

Фото: Національна поліція України

Найважча гуманітарна ситуація на сьогоднішній день складається насамперед у Костянтинівці та Лимані. Про це розповів волонтер Богдан Зуяков, який із початку повномасштабного вторгнення допомагає мирним мешканцям Донеччини.



Зуяков — уродженець Краматорська. З перших днів війни він займається гуманітарною допомогою та евакуацією: вивозить сім'ї з дітьми, людей похилого віку та маломобільних жителів із населених пунктів, куди вже не кожен наважується їхати. Останніми тижнями його маршрути дедалі частіше пролягають через прифронтову Дружківку.



За словами волонтера, що ближче до лінії фронту, то складніше доставляти гуманітарну допомогу. У ряді районів підвезення продуктів та медикаментів фактично неможливе.



Дороги знаходяться під постійним контролем російських дронів, по узбіччях і вулицях — згорілі автомобілі та боєприпаси, що не розірвалися. Будь-яка евакуація тут пов'язана з величезним ризиком.



Особливо важка ситуація у Костянтинівці. Через близькість фронту та постійні обстріли евакуаційні групи дістаються туди з великими труднощами. Багато мешканців, не дочекавшись транспорту, виходять із міста пішки, ризикуючи життям.



З Лиману до передової — лічені кілометри. За словами Зуякова, російська армія намагається повторно захопити місто, що робить гуманітарну ситуацію там однією з найнапруженіших на усьому напрямку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»