ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»

Кремль готується до нової фази мобілізаційних заходів, роблячи ставку на обмежений та поетапний призов резервістів замість масштабної мобілізації, подібної до кампанії 2022 року.

Такий підхід має компенсувати втрати російської армії на фронті і одночасно знизити ризики внутрішнього невдоволення. Експерти вказують на перехід до так званих «гібридних методів» мобілізації: розширене використання строковиків, законодавче посилення відповідальності за ухилення від служби, а також посилення контролю за інформаційним простором та соцмережами.



Внутрішні рішення підтверджують цю підготовку. Зокрема, Госдума вже схвалила у першому читанні законопроєкти, які посилюють покарання за «ухилення від захисту Вітчизни». Паралельно влада обмежує доступ до незалежних платформ, що аналітики розцінюють як спробу знизити громадську критику призову та створити кероване середовище для сповіщення населення.

З огляду на ці кроки втрати російської армії продовжують перевищувати темпи поповнення. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що за один із останніх місяців РФ втратила майже 32 тисячі військовослужбовців, мобілізувавши при цьому близько 22 тисяч — тобто з чистим дефіцитом особового складу.



Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новин Донбасу»

Нагадаємо, Росія легалізувала призов мешканців тимчасово окупованих територій України — тепер мобілізацію проводитимуть протягом усього року, з 1 січня до 31 грудня.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»