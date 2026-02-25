Діти українських захисників прибули до Азербайджану для реабілітації

Фото: Юрій Гусєв

До Баку прибула група українських дітей для проходження курсу реабілітації та відновлення. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв у соцмережі X.



За його словами, це перша група українських дітей, яка прибула до Азербайджану 2026 року. До Баку приїхали 26 дітей, більшість із яких — діти українських захисників.



Їм буде забезпечено професійний медичний догляд, психологічну підтримку та комплекс реабілітаційних послуг. Гусєв наголосив, що програма допомоги діє з 2022 року.

За цей час реабілітацію в Азербайджані пройшли 498 українських дітей. Дипломат висловив подяку Азербайджану за незмінну солідарність, підтримку України та участь у гуманітарних ініціативах, спрямованих на допомогу дітям, які постраждали від війни.



Він зазначив, що співпраця у гуманітарній сфері залишається важливою частиною двосторонніх відносин між країнами.

Нагадаємо, Азербайджан також надає Україні енергетичну допомогу. Загальна сума енергопідтримки становить понад 7,6 мільйона доларів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»