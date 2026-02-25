DeepState зафіксував просування армії РФ у Краматорському районі

OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на Донецькому напрямку.
За даними аналітиків, підрозділи армії РФ просунулися в районі населеного пункту Закітне.
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Закітного», — повідомили у DeepState. Наголошується, що йдеться про просування на території Краматорського району.
Скріншот: DeepState
Нагадаємо, війська РФ постійно намагаються збільшувати свій наступальний потенціал, накопичуючись у місті Сіверськ та Серебрянському лісництві.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»