ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області

Ілюстративне фото

Сили оборони України завдали серію точкових ударів по військових об'єктах та районах зосередження противника у Донецькій, Запорізькій областях та у Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Зокрема, в районі населеного пункту Миролюбівка на ТОТ Донецької області було уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», яку використовували російські війська.



Крім того, на Донеччині зафіксовано ураження районів зосередження живої сили противника у населеному пункті Зугрес. За даними Генштабу, удари спрямовані на ослаблення бойового потенціалу окупаційних підрозділів.



Також повідомляється, що в ніч на 25 лютого Сили оборони уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу «С-400 Тріумф» та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у районі населеного пункту Софіївка на ТОТ Криму.



Крім цього, ударів було завдано по районах зосередження противника в районі Новогригорівки на ТОТ Запорізької області. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»