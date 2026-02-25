Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зеленський обговорив з Трампом двосторонні переговори та перехід на рівень зустрічі за участю РФ
25 лютого 2026, 22:41

Зеленський обговорив з Трампом двосторонні переговори та перехід на рівень зустрічі за участю РФ

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій також взяли участь представники американського лідера — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Про це президент України написав у Telegram-каналі.

Обговорювалися питання, над якими українська делегація працюватиме із США на зустрічі в Женеві 26 лютого, а також перспективи наступного раунду переговорів — уже у повному складі переговорних команд та у тристоронньому форматі «Україна—США—РФ», запланованого на початок березня.

Зеленський зазначив, що Київ розраховує: цей етап дозволить перейти до переговорів на рівні лідерів держав. За його словами, президент Трамп підтримує саме таку поетапну послідовність кроків, вважаючи її необхідною для завершення війни.

Раніше «Новини Донбасу» писали про можливі сценарії розвитку подій та терміни завершення війни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Україна-США-РФ
Інше
мирні переговори
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
16:15
Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області
15:44
ЗСУ вразили на окупованій Донеччині пункти управління та склади боєприпасів росіян
14:56
Акція спротиву відбулася в окупованих містах від Донецька до Ялти
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
15:20
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
13:54
Кремль заганяє людей в окупації в Max
12:45
Два безпілотники атакували нафтобазу в Луганську
07:29
Донецьк прокинувся під звуки вибухів — відео
22:40
У Киргизстані затримали донецького активіста за розклеювання антивоєнних листівок: раніше його утримували у підвалі
16:56
Повінь на окупованій Луганщині: у Сватівському районі підтоплені траси та мости, «під воду пішли» близько 200 дворів
18:39
Житель Калінінграда пограбував та зґвалтував жінку на окупованій частині Запорізької області
12:13
Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів
20:05
У Куйбишевському районі Донецька знеструмлено 27 підстанцій
19:37
Авдіївка сьогодні: два роки обіцянок та руїн
18:53
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ у Маріуполі
17:15
Ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва запідозрили у дискредитації армії РФ
усі новини
09:17
Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
08:58
РФ вдарила по енергооб’єкту на Одещині
08:41
За добу російських обстрілів на Донеччині поранено трьох мирних жителів
08:17
Митрополита Арсенія звільнили з-під варти у залі суду
22:41
Зеленський обговорив з Трампом двосторонні переговори та перехід на рівень зустрічі за участю РФ
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
20:58
DeepState зафіксував просування армії РФ у Краматорському районі
20:08
Діти українських захисників прибули до Азербайджану для реабілітації
19:41
Підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова затримали у Німеччині
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
18:23
Україна — серед країн, де 2025 року загинули представники ЗМІ
17:46
У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація
17:08
Україна звернулася до МКС через систематичні удари по енергетиці
17:06
Ще 3 людей поліція евакуювала з прифронтової Дружківки
17:04
МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську
17:02
У ЗСУ розповіли, яку тактику використовує російська армія у боях за Мирноград
16:46
Українські пілоти дронів знищили «Град», бронетехніку та позиції БПЛА російських військ на Лиманському напрямку
16:25
На Запорізькому фронті точаться бої за кожен дім
15:45
У Британії відкрили перший український оборонний завод
15:41
Російська армія накопичується в окупованому Сіверську та Серебрянському лісі – ЗСУ
15:29
СБУ затримала двох полковників
14:59
У прокат вийде фільм про українських енергетиків «Останній Прометей Донбасу»
14:34
Російські дрони атакували Краматорськ: виникла пожежа
14:24
У мережі показали відео знищення складу з 10 000 FPV-дронів РФ
13:58
Російський дрон вдарив по Слов'янську
13:53
Верховна Рада ухвалила закон про соцзахист військових
13:37
Співробітники ДСНС врятували жінку з 10-метрового колодязя у Краматорському районі
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
12:37
Прикордонники показали кадри всередині зруйнованої Костянтинівки
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли пожежі, поранені 10 людей
26 лютого, 09:17
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації» ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
25 лютого, 19:11
Фото: Національна поліція України У Костянтинівці та Лимані найкритичніша гуманітарна ситуація
25 лютого, 17:46
Авіаудар по групі військ РФ, розміщеної в багатоповерхівці Степногірська. МіГ-29 завдав удару AASM HAMMER по позиціях РФ у Степногірську
25 лютого, 17:04
Удар по російському РСЗВ «Град» на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили «Град», бронетехніку та позиції БПЛА російських військ на Лиманському напрямку
25 лютого, 16:46
Окупований Сіверськ та Серебрянський ліс. Фото: карта DeepState Російська армія накопичується в окупованому Сіверську та Серебрянському лісі – ЗСУ
25 лютого, 15:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір