Зеленський обговорив з Трампом двосторонні переговори та перехід на рівень зустрічі за участю РФ

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій також взяли участь представники американського лідера — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Про це президент України написав у Telegram-каналі.



Обговорювалися питання, над якими українська делегація працюватиме із США на зустрічі в Женеві 26 лютого, а також перспективи наступного раунду переговорів — уже у повному складі переговорних команд та у тристоронньому форматі «Україна—США—РФ», запланованого на початок березня.



Зеленський зазначив, що Київ розраховує: цей етап дозволить перейти до переговорів на рівні лідерів держав. За його словами, президент Трамп підтримує саме таку поетапну послідовність кроків, вважаючи її необхідною для завершення війни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»