Митрополита Арсенія звільнили з-під варти у залі суду

Фото: Свято-Успенська Святогірська Лавра

Учора в Чечелівському районному суді Дніпра митрополиту Арсенію було змінено запобіжний захід.



Як повідомляє Свято-Успенська Святогірська Лавра, замість утримання під вартою суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без електронного засобу контролю.



Митрополита Арсенія звільнили з-під арешту у залі суду. Адвокати подали клопотання про повернення обвинувального акта, вказавши на його невідповідність вимогам кримінального процесуального законодавства.

У задоволенні клопотання захисту суд відмовив. Рішення про зміну запобіжного заходу оскарженню не підлягає. Наступне засідання призначене на 5 березня об 11.30.

Фото: Свято-Успенська Святогірська Лавра

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Ігоря Яковенка, відомого як митрополит Арсеній, звинувачують у поширенні інформації про блокпости Сил оборони України на території Краматорського району, до якого входить Святогірська громада.

Також йому інкримінують заперечення причетності російських військових до масового обстрілу Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»