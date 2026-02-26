Митрополита Арсенія звільнили з-під варти у залі суду

Учора в Чечелівському районному суді Дніпра митрополиту Арсенію було змінено запобіжний захід.
Як повідомляє Свято-Успенська Святогірська Лавра, замість утримання під вартою суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без електронного засобу контролю.
Митрополита Арсенія звільнили з-під арешту у залі суду. Адвокати подали клопотання про повернення обвинувального акта, вказавши на його невідповідність вимогам кримінального процесуального законодавства.
У задоволенні клопотання захисту суд відмовив. Рішення про зміну запобіжного заходу оскарженню не підлягає. Наступне засідання призначене на 5 березня об 11.30.
Фото: Свято-Успенська Святогірська Лавра
Раніше «Новини Донбасу» писали, що Ігоря Яковенка, відомого як митрополит Арсеній, звинувачують у поширенні інформації про блокпости Сил оборони України на території Краматорського району, до якого входить Святогірська громада.
Також йому інкримінують заперечення причетності російських військових до масового обстрілу Донецької області.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»