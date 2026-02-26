За добу російських обстрілів на Донеччині поранено трьох мирних жителів

За 25 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали троє мирних жителів.



Як повідомили у Донецькій ОВА, усі поранені — мешканці міста Дружківка. Люди отримали травми внаслідок чергових ударів російської армії по населених пунктах області.



За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 4059 мирних жителів, ще 8935 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

При цьому в Донецькій ОВА уточнюють, що загальна кількість жертв наведена «без урахування Маріуполя та Волновахи», де реальні масштаби втрат підрахувати поки що неможливо через окупацію.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, вчора поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали із Дружківки трьох маломобільних людей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»