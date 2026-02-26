РФ вдарила по енергооб’єкту на Одещині

РРосійська Федерація продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок чергової атаки РФ пошкоджено об’єкт енергетики на півдні регіону. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.



За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків удару.



За даними з офіційного Telegram-каналу начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, уночі в Одесі лунала повітряна тривога, однак загроз для міста не зафіксовано.



«Комунальні служби працюють у штатному режимі, громадський транспорт курсує відповідно до графіків. У місті цілодобово функціонують пункти незламності», - додав Лисак.