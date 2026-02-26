РФ завдала комбінованого удару по Україні 26 лютого: деталі

Фото: ДСНС Полтавської області.

У ніч на 26 лютого Російська Федерація здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних безпілотників, балістичних, крилатих та гіперзвукових ракет. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Напрямки ударів РФ по Україні в ніч на 26 лютого 2026 року.

Відповідно до аналізу моніторингового ресурсу Monitor, упродовж ночі атаки зазнали кілька регіонів. Групи ударних БпЛА були спрямовані по Запоріжжю, Кривому Рогу, Харкову, Вінниці та Київській області. Зафіксовано влучання, зокрема у житлові будинки.



Близько 04:00 зафіксовано пуски щонайменше чотирьох балістичних ракет із території Брянської області РФ у напрямку Києва та Київської області.



Також було здійснено пуски щонайменше двох гіперзвукових ракет 3М22 комплексу «Циркон» із території тимчасово окупованого Криму у напрямку Бучанського району Київської області.



Крім того, за наявною інформацією, РФ здійснила пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101 із території Вологодської області РФ у напрямку Київської області та Вінницької області.



Ближче до ранку надходила інформація про пуск ракети Х-22/32 літаком дальньої авіації Ту-22М3. За попередніми даними, у повітряний простір України ракета не входила.



За інформацією, оприлюдненою в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилася до дев'яти осіб.







У Києві в результаті російської атаки в кількох районах зафіксовано пошкодження та загоряння.



На Харківщині вночі також було зафіксовано атаки ударними безпілотниками та ракетами. Влучання підтверджено у Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах Харкова, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району.







«Профільні служби продовжують ліквідацію наслідків, інформація уточнюється», — повідомили рятувальники.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»