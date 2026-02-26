Армія РФ ракетами, авіабомбами та «шахедами» масовано атакувала Запоріжжя: загорівся «Епіцентр», постраждали дев'ять людей

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Вночі 26 лютого російські війська вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Для атаки окупанти використовували 20 засобів ураження: балістичні ракети, керовані авіабомби та безпілотники «Шахед».



У трьох районах міста пошкоджені 19 багатоквартирних та чотири приватні будинки, два торгові центри, зокрема «Епіцентр», який загорівся.



У пресслужбі Запорізької обласної прокуратури розповіли, що внаслідок атаки постраждали дев'ять людей, серед них восьмирічна дитина.



У місті також пошкоджені об'єкти інфраструктури, склади та автомобілі.



За даними ДСНС України, у дев'ятиповерховому будинку загорілися квартири на сьомому та восьмому поверхах.



Площа пожежі в «Епіцентрі» склала 60 квадратних метрів. Рятувальники всюди загасили вогонь.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову, внаслідок чого виникли пожежі та поранені 10 людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко