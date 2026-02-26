Плани Британії щодо військової присутності в Україні змінилися від 60 тисяч до 5 тисяч

Ілюстративне фото

Лондону, можливо, доведеться перерозподілити частину своїх закордонних сил для відправлення британської бригади до України. Йдеться про підрозділи, які зараз розміщені в Естонії або на Кіпрі. Про це повідомляє видання The Times із посиланням на джерела.



Як повідомляється, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що після укладання мирної угоди Велика Британія та Франція готові направити в країну по одній бригаді чисельністю до 5 тисяч військовослужбовців кожна.



При цьому джерела наголошують, що для повноцінного функціонування однієї такої бригади — з урахуванням ротації особового складу, логістики та забезпечення — знадобиться значно більше ресурсів. За їх оцінками, загальна чисельність задіяних військових може становити від 15 до 20 тисяч осіб.

Спочатку в Лондоні і серед союзників обговорювався значно масштабніший формат присутності: спочатку йшлося про контингент чисельністю до 60 тисяч військовослужбовців, потім цю цифру було знижено до 40 тисяч, пізніше — до 20 тисяч.



На даний час розглядається варіант з відправкою бригади приблизно 5 тисяч осіб у складі загального міжнародного контингенту. Наразі в Естонії в рамках місії НАТО зі стримування Росії розміщено близько 900 британських військовослужбовців.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголошують, що зобов'язання країни перед союзниками залишаються незмінними. Остаточне рішення про відправлення британських військ в Україну має схвалюватися як урядом, так і парламентом країни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»