В Повітряних Силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет та дронів РФ
26 лютого 2026, 10:59

Прикордонники ефектно збивають російський «Шахед» зі стрілецької зброї. Прикордонники ефектно збивають російський «Шахед» зі стрілецької зброї.

У ніч на 26 лютого Російська Федерація атакувала територію України 459 засобами повітряного нападу. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Серед них — 2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» із території тимчасово окупованої АР Крим, 11 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М»/KN-23 та ракет С-400, 24 крилаті ракети Х-101/Х-55, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 420 ударних імітаційних та розвідувальних БпЛА типів «Shahed-136» («Герань-2»), «Гербера», «Італмас», «Молнія» та інших типів. Близько 280 із них становили БпЛА типу «Шахед».



Станом на 10:00, за даними, оприлюдненими у Повітряні Сили Збройних Сил України, протиповітряною обороною знищено або подавлено 406 повітряних цілей.

Зокрема, 374 із 420 безпілотників, 2 із 2 ракет «Циркон», 4 із 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та С-400, 24 із 24 крилатих ракет Х-101/Х-55, а також 2 із 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Таким чином, знешкоджено 89% ударних безпілотників та 32 із 39 ракет різних типів, що становить 82% від загальної кількості запущених ракет.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет і 46 ударних БпЛА на 32 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей на 15 локаціях.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ завдала комбінованого удару по Україні 26 лютого.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

