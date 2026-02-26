Україна вперше отримає скраплений газ через Литву

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через LNG-термінал у Клайпеді. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.



За його словами, Група Нафтогаз у співпраці з Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів газу до кінця березня цього року.



Міністр зазначив, що Україна диверсифікує маршрути постачання та посилює гнучкість і стійкість енергетичної системи. Він також повідомив про роботу над розвитком інших регіональних напрямків імпорту, зокрема так званого Вертикального газового коридору.



За словами міністра, спільно з партнерами Україна формує нову модель енергетичної безпеки в Європі, що передбачає зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Раніше Угорщина припинила постачання дизельного пального до України після зупинки транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»