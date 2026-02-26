Російські війська з артилерії обстріляли Краматорську громаду: пошкоджені будинки, є поранені

Наслідки обстрілу Краматорської громади. Фото: Краматорська МВА

26 лютого о 08:55 російська армія з артилерії завдала чотирьох ударів по приватному сектору у Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Для атаки загарбники використовували снаряди калібру 152 мм.



Пошкоджені шість приватних будинків.



Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка 1989 року народження та чоловік 1979 року народження. Постраждалим надається медична допомога у лікарні.

Нагадаємо, що 26 лютого російська армія обстріляла Дружківку на Донеччині, внаслідок чого місто залишилося повністю без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко