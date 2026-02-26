П'ять областей України залишаються без електроенергії

Фото: Укренерго

Вночі і вранці 26 лютого армія РФ здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях України.



Як повідомили в Укренерго, внаслідок обстрілів, а також через пошкодження мереж у районах, що прилягають до лінії фронту, зафіксовано нові відключення електроенергії у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.



В усіх населених пунктах, де це дозволяє ситуація з безпекою, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.



Через наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських атак у більшості областей країни діють графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.



В окремих областях після останнього комбінованого ракетно-дронового удару заходи щодо обмеження споживання сьогодні були вимушено посилені. На тлі обмежень та збільшення кількості знеструмлених споживачів в Україні знизилося загальне споживання електроенергії.

Станом на ранок 26 лютого він був на 3,9% нижчим, ніж у той же час попереднього дня. Причиною називають наслідки масованої атаки та необхідність посилення обмежень в окремих областях.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що внаслідок удару по енергетиці на Донеччині частина жителів залишилася без світла.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»