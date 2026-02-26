НРК ліквідував двох російських військових на Покровському напрямку

Військові 32-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) застосували наземний роботизований комплекс (НРК) із кулеметом для ураження ворога на Покровському напрямку. Відео опубліковали на сторінці бригади у Facebook.
Камера НРК зафіксувала пересування двох російських військових на відстані 300 метрів, коли вони наближалися до українського робота. Після цього комплекс відкрив вогонь, ліквідувавши загарбників.
У дописі бійці зазначили: «Мінус два ка**па».
За даними Генерального штабу Збройних сил України, майже чверть бойових зіткнень минулої доби, приблизно 24,3 % або 57 із 235, відбулися саме на Покровському напрямку.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
