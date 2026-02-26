Бізнес просить змінити правила бронювання працівників у прифронтових районах

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Олексія Соболєва з ініціативою змінити механізм бронювання працівників критично важливих підприємств, які працюють у прифронтових регіонах.



В Асоціації зазначають, що чинний Порядок бронювання дозволяє оформляти 100% бронювання тільки компаніям, зареєстрованим безпосередньо на прифронтових територіях.

При цьому багато підприємств мають юридичну адресу, наприклад, у Києві, але фактично ведуть виробничу, торгову чи логістичну діяльність через філії у прифронтових областях.



Бізнес пропонує враховувати реальне місце провадження господарської діяльності, а не лише юридичну реєстрацію, щоб механізм бронювання «відповідав фактичним умовам роботи підприємств у прифронтових регіонах».

Читайте, як у підконтрольній Україні Донецькій області функціонує виробництво, тримаються деякі види бізнесу та сільське господарство — фермери навіть будують плани на весняну посівну.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»